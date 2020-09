Due senatori M5S positivi al Covid, tampone a tutto il gruppo parlamentare (Di mercoledì 30 settembre 2020) Due senatori del Movimento 5 stelle sono risultati positivi al Covid-10. L’intero gruppo parlamentare deve ora sottoporsi al tampone. Uno dei due senatori contagiati, si tratterebbe di un parlamentare emiliano, ha partecipato all’Assemblea di giovedì 24 settembre. L’altro invece, Francesco Mollame, aveva già annunciato la positività ed era per questo in videocollegamento. I due positivi sono ora a casa in isolamento. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Duedel Movimento 5 stelle sono risultatial-10. L’interodeve ora sottoporsi al. Uno dei duecontagiati, si tratterebbe di unemiliano, ha partecipato all’Assemblea di giovedì 24 settembre. L’altro invece, Francesco Mollame, aveva già annunciato latà ed era per questo in videocollegamento. I duesono ora a casa in isolamento.

fattoquotidiano : M5s, due senatori positivi al Covid. Tutti i membri del gruppo sottoposti a tampone - repubblica : M5s, due senatori positivi al Covid - AndFranchini : Due senatori M5S positivi al Covid, tampone a tutto il gruppo parlamentare - BiscuFranci : RT @Misurelli77: Purtroppo molti 'Onorevoli' deputati e senatori ignorano la vera essenza della nostra costituzione Lui No! La spiega in d… - SkyTG24 : Due senatori M5s positivi al Covid: tampone per tutto il gruppo -