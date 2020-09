Dalila Mucedero è la fidanzata di Massimiliano Morra per finta ? Parla lei e smentisce tutto

Leggi su blogo

(Di mercoledì 30 settembre 2020); fidanzato percon? Sì, secondo Lory Del Santo. Intervenuta a Mattino 5, la showgirl sostiene che la donna (entrata durante l'ultima puntata al Grande Fratello Vip per un confronto scontro con Adua Del Vesco) sia in realtà un'attrice. "Secondo me fingono. Lei; spuntata all’improvviso dieci giorni prima che andasse al Grande Fratello. Secondo me lei stava recitando ed; un’attrice. Tu non devi dire sempre ‘lui; il mio fidanzato, il mio fidanzato’, l’ha detto quattro volte. Se; il tuo fidanzato tu lo chiami per nome, non ripeti sempre che; il ...