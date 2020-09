Covid-19, Bassetti sui tamponi: "Inefficaci, torniamo a visite" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Francesca Bernasconi L'infettivologo Matteo Bassetti sull'uso dei tamponi: "Scattano un'istantanea che il giorno dopo può cambiare. Sono Inefficaci per gli asintomatici". E incalza: "torniamo a visitare i pazienti" "Potrebbe rappresentare la Waterloo dei tamponi". Così, Matteo Bassetti, infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova, aveve definito la situazione del Genoa, dove lo scorso lunedì 14 tesserati sono risultati positivi al Covid-19, nonostante il tampone precedente avesse dato esito negativo. "Il caso Genoa- spiega Matteo Bassetti, in un'intervista alla Stampa-dimostra che i tamponi non bastano. Sono utili nella diagnostica dei sintomatici, ma Inefficaci per gli ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Francesca Bernasconi L'infettivologo Matteosull'uso dei: "Scattano un'istantanea che il giorno dopo può cambiare. Sonoper gli asintomatici". E incalza: "a visitare i pazienti" "Potrebbe rappresentare la Waterloo dei". Così, Matteo, infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova, aveve definito la situazione del Genoa, dove lo scorso lunedì 14 tesserati sono risultati positivi al-19, nonostante il tampone precedente avesse dato esito negativo. "Il caso Genoa- spiega Matteo, in un'intervista alla Stampa-dimostra che inon bastano. Sono utili nella diagnostica dei sintomatici, maper gli ...

