Coronavirus in Serie A | aumentano i positivi nel Genoa | ora sono 15

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il sottosegretario Zampa: 'Campionato di Serie A va sospeso' #CORONAVIRUS - Gazzetta_it : Allarme al #Genoa: 14 tesserati positivi al #Covid19. #Tamponi anche al #Napoli #SerieA - capuanogio : Adesso la #SerieA trema: il #Genoa è diventato un focolaio di #Covid19 e per la prima volta si buca la 'bolla' del… - sarahgarou : RT @buoncalcio: Serie A, Genoa: la nota stampa con i nomi dei tesserati positivi al Coronavirus - AlessioSemino94 : RT @buoncalcio: Serie A, Genoa: la nota stampa con i nomi dei tesserati positivi al Coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Serie

(Adnkronos Salute) - Al via al Policlinico Tor Vergata di Roma una sperimentazione condotta su 20 pazienti cronicizzati affetti da Covid-19, non ospedalizzati perché ... consentirà la rilevazione di ...L’iniziativa, volta a portare più competenze digitali a 25 milioni di persone in tutto il mondo entro la fine dell’anno, è nata in risposta alla crisi economica globale causata dalla pandemia di COVID ...