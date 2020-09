Coronavirus, in Italia si riduce la letalità, ma preoccupano i contagi al Sud: lo studio (Di mercoledì 30 settembre 2020) Coronavirus, in Italia si riduce la letalità, ma preoccupano i contagi Sud: lo studio La nuova ondata di contagi di Coronavirus in Italia preoccupa sempre di più, ma uno studio adesso conferma quello che da tempo si dice: si sta riducendo la letalità del Covid-19. Il dato è sceso dal 14,5 per cento dei contagiati della prima ondata – ovvero fino al 16 giugno 2020 – all’11,5 per cento attuale, con ultimo aggiornamento al 24 settembre scorso. A dirlo è l’ultima analisi dell’Osservatorio nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane coordinato da Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e ... Leggi su tpi (Di mercoledì 30 settembre 2020), insila letalità, maSud: loLa nuova ondata didiinpreoccupa sempre di più, ma unoadesso conferma quello che da tempo si dice: si stando la letalità del Covid-19. Il dato è sceso dal 14,5 per cento deiati della prima ondata – ovvero fino al 16 giugno 2020 – all’11,5 per cento attuale, con ultimo aggiornamento al 24 settembre scorso. A dirlo è l’ultima analisi dell’Osservatorio nazionale sulla Salute nelle Regionine coordinato da Walter Ricciardi, direttore dell’Osservatorio e ...

Corriere : Coronavirus, Merkel consiglia l’Italia per le vacanze: «Hanno agito con cautela» - ClaMarchisio8 : In viaggio verso #ReggioEmilia Noto grande attenzione nell'uso delle mascherine, sia al proprio posto ma anche nell… - sole24ore : Coronavirus, ultimi dati: in Italia 1.648 nuovi casi su 90mila tamponi e 24 morti. Le statistiche complete e altro… - franco67238399 : Coronavirus, nuovo mix di anticorpi killer: la scoperta - occhio_notizie : #Coronavirus, ecco il consueto aggiornamento con i dati sull'andamento dell'epidemia. Il #bollettino del… -