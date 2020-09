Benevento-Inter (recupero, 30 settembre ore 18:00): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’esordio in serie A del Benevento è stato una di quelle partite da raccontare, sotto di due gol sul campo della Sampdoria e capace prima di rimontare con la doppietta di Caldirola e poi di vincere con la rete di Letizia a due minuti dal novantesimo. Adesso per Inzaghi, ricordando il proprio passato rossonero, una … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 30 settembre 2020) L’esordio in serie A delè stato una di quelle partite da raccontare, sotto di due gol sul campo della Sampdoria e capace prima di rimontare con la doppietta di Caldirola e poi di vincere con la rete di Letizia a due minuti dal novantesimo. Adesso per Inzaghi, ricordando il proprio passato rossonero, una … InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter : ?? | TRASFERTA @OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di un… - Inter : CONFERENZA-??-In diretta le parole di Antonio Conte alla vigilia di Benevento-Inter - Inter : Tutte le foto ?? - sportli26181512 : Diretta Benevento-Inter ore 18: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: I nerazzurri di Antonio Co… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #DeVrij, #Vidal, #Hakimi: #Conte va a caccia dell'#Inter perfetta. E si rivede #Skriniar -