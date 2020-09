Barbara D’Urso, lite furiosa a Pomeriggio 5. La conduttrice fuori di sé con Soleil Sorge: «Se continui ‘salutame a soreta’, non torni mai più» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Barbara D’Urso, lite furiosa a Pomeriggio 5. La conduttrice fuori di sé con Soleil Sorge: «Se continui ‘salutame a soreta’, non torni mai più». Oggi, nello spazio dedicato al gossip del contenitore di Canale 5, è scoppiata una vera e propria bagarre. Tra gli ospiti del talk coinvolti, il paparazzo Alex Fiumara e in collegamento Soleil Sorge. Ma andiamo con ordine. Alex Fiumara accusa Soleil di aver organizzato la paparazzata con Andrea Iannone. L’ex naufraga nega e non lo fa finire di parlare. Scoppia la lite. Soleil minaccia di lasciare il collegamento se non le viene data la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 30 settembre 2020)D’Urso,5. Ladi sé con: «Se‘salutame a soreta’, nonmai più». Oggi, nello spazio dedicato al gossip del contenitore di Canale 5, è scoppiata una vera e propria bagarre. Tra gli ospiti del talk coinvolti, il paparazzo Alex Fiumara e in collegamento. Ma andiamo con ordine. Alex Fiumara accusadi aver organizzato la paparazzata con Andrea Iannone. L’ex naufraga nega e non lo fa finire di parlare. Scoppia laminaccia di lasciare il collegamento se non le viene data la ...

