Ballando, Elisa Isoardi parla del sentimento che la lega a Todaro e fa chiarezza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo l’operazione all’appendicite, Raimondo Todaro è pronto a tornare in pista a Ballando con Le Stelle. Una grande gioia per Elisa Isoardi che ha dovuto affrontare l’ultima puntata della trasmissione da sola. Inoltre, i due hanno dimostrato di avere una grande sintonia, tanto da stuzzicare la fantasia dei fan su un loro possibile flirt. Tutti se lo chiedono: tra la Isoardi e Todaro è nato qualcosa di più di una semplice amicizia? A chiarire come stanno veramente le cose ci ha pensato la showgirl. Elisa, intervistata dal settimanale Chi, ha dichiarato di provare molta stima per il suo compagno di ballo, ma di ritenersi comunque single. Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo è avvenuto ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 settembre 2020) Dopo l’operazione all’appendicite, Raimondoè pronto a tornare in pista acon Le Stelle. Una grande gioia perche ha dovuto affrontare l’ultima puntata della trasmissione da sola. Inoltre, i due hanno dimostrato di avere una grande sintonia, tanto da stuzzicare la fantasia dei fan su un loro possibile flirt. Tutti se lo chiedono: tra laè nato qualcosa di più di una semplice amicizia? A chiarire come stanno veramente le cose ci ha pensato la showgirl., intervistata dal settimanale Chi, ha dichiarato di provare molta stima per il suo compagno di ballo, ma di ritenersi comunque single. Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo è avvenuto ...

infoitcultura : Elisa Isoardi, futuro in tv dopo Ballando: “Ho condotto per diciotto anni” - infoitcultura : Elisa Isoardi, Raimondo Todaro, amore dopo Ballando con le stelle - zazoomblog : Ballando con le stelle Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: Non escludo niente a priori… - #Ballando #stelle… - TweetNotizie : Raimondo Todaro torna a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi lo riempie di baci: «Ora sono felice» - teresacasa3 : @ElisaIsoardi @RaimondoTodaro @Ballando_Rai @milly_carlucci Bene sono contenta andate a tutta birra forza elisa, av… -