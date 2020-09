Ultime Notizie Roma del 29-09-2020 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 29 settembre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano cronaca in apertura andiamo a Lecce una violenza senza pietà con colpi continui inferti malgrado le notazioni delle due vittime si legge nel provvedimento di fermo a carico dello studente 21enne Antonio De Marco che ha confessato l’omicidio di Daniele De Santis della tua fidanzata Eleonora Manta il movente forse una vendetta per almeno due mesi lui è la ragazza sarebbero stati i coinquilini Ma la convivenza non sarebbe stata facile De Santis aveva deciso di non rinnovargli il contratto nei foglietti manoscritti persi nella fuga la descrizione del cronoprogramma dei lavori spiegano gli inquirenti secondo i quali la premeditazione risulta compro dai numerosi oggetti rinvenuti sul luogo del delitto fra cui appunto i 5 foglietti Cambiamo argomento a dispetto ...