Ue valuta dismissione monete da 1-2 centesimi

(Di martedì 29 settembre 2020) BRUXELLES - La Commissione Ue ha avviato oggi unazione d'impatto sull'uso delleda 1 e 2di euro, e a fine 2021 deciderà se proporre di dismetterle oppure no. Bruxelles ...

Agenzia_Ansa : L'Ue valuta la dismissione delle monete da 1 e 2 centesimi. Parte oggi l'esame a Bruxelles, decisione a fine 2021… - SkyTG24 : Monetine da 1 e 2 centesimi, si va verso l'addio? L'Ue valuta la loro dismissione - infoiteconomia : Monetine da 1 e 2 centesimi, si va verso l'addio? L'Ue valuta la loro dismissione - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: L'Ue valuta la dismissione delle monete da 1 e 2 centesimi. Parte oggi l'esame a Bruxelles, decisione a fine 2021 #ANSA… - mecca_salvatore : RT @Agenzia_Ansa: L'Ue valuta la dismissione delle monete da 1 e 2 centesimi. Parte oggi l'esame a Bruxelles, decisione a fine 2021 #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : valuta dismissione

La Commissione deciderà alla fine del 2021 se presentare una proposta legislativa che introduca regole per un arrotondamento uniforme per i pagamenti in contante, e quindi una dismissione delle ...La decisione arriverà a fine 2021,dopo un'attenta valutazione.In Italia il conio delle monete più piccole è sospeso dal 2018 ...