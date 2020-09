Torna il Cantante Mascherato

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 29 settembre 2020) Dopo il grande successo della prima edizione, trasmessa lo scorso gennaio, . Lo show di Milly Carlucci è stato confermato dalla Rai anche per il 2021. Quando ? La data della prima puntata della seconda edizione dello spettacolo è fissata per il 29 gennaio 2021. In questa nuova edizione ci saranno alcune novità. Le puntate saranno cinque e andranno in onda dagli stessi studi da cui ora viene trasmessa Ballando con le Stelle. La giuria dello scorso inverno è stata confermata, per ora, solo in parte. Rivedremo Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna, mentre è quasi certo l’addio di Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto anche se ancora non si sa se saranno sostiuti o meno. Ilin tv il prossimo 29 gennaio Oltre ad avere più puntate, la nuova edizione del ...