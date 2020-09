Sonego-Bublik in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di martedì 29 settembre 2020) Il secondo turno del Roland Garros 2020 proporrà lo scontro tra Lorenzo Sonego e Aleksandr Bublik, il primo reduce dal successo contro Emilio Gomez e l’altro fautore dell’eliminazione di Gael Monfils. L’azzurro affronterà un giocatore imprevedibile e dalle potenzialità straripanti, sebbene non esente da black-out durante i match: buone possibilità di passare il turno. L’evento andrà in scena mercoledì 30 settembre (terzo match dalle ore 11.00, dopo Mitu/Tig-Brengle/Sizikova), con diretta televisiva proposta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, Dazn) e supporto streaming su Eurosport Player e Sky Go. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti in merito. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Il secondo turno delproporrà lo scontro tra Lorenzoe Aleksandr, il primo reduce dal successo contro Emilio Gomez e l’altro fautore dell’eliminazione di Gael Monfils. L’azzurro affronterà un giocatore imprevedibile e dalle potenzialità straripanti, sebbene non esente da black-out durante i match: buone possibilità di passare il turno. L’evento andrà in scena mercoledì 30 settembre (terzo match dalle ore 11.00, dopo Mitu/Tig-Brengle/Sizikova), contelevisiva proposta da Eurosport (210 o 211 di Sky, Dazn) e supportosu Eurosport Player e Sky Go. Inoltre, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti in merito.

Ultime Notizie dalla rete : Sonego Bublik SONEGO-BUBLIK IN TV: data, orario, canale e LIVE STREAMING ROLAND GARROS 2020 Sportface.it Giustino vince 18-16 al quinto set, a Parigi avanti 4 azzurri su sei

PARIGI – Giornata indimenticabile quella vissuta ieri dal 29enne napoletano, Lorenzo Giustino (nella foto), sui campi in terra rossa del Roland Garros. Il tennista partenopeo – attuale numero 137 del ...

Alle 11 il debutto di Berrettini: c'è Pospisil. Esordio di Mager

Otto gli azzurri già al secondo turno, oggi gli ultimi due in campo. Matteo affronta il canadese, poi tocca a Gianluca contro il serbo Dusan Lajovic ...

