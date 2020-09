Napoli, dottor Mirone: «Sarà difficile organizzare la trasferta contro la Juventus» (Di martedì 29 settembre 2020) Il responsabile della consulta medica del Napoli, il dottor Vincenzo Mirone, ha parlato della situazione dei tamponi ai giocatori azzurri Il dottor Vincenzo Mirone, responsabile scientifico della consulta medica e degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori del SSC Napoli, ha parlato a Radio Marte dopo la positività dei quattordici tesserati del Genoa. Ecco le sue dichiarazioni: «I nostri colleghi stanno andando a Castel Volturno, sarà fatto questo primo giro di tamponi in giornata con risposte domani. Venerdì avremo un altro giro di tamponi, con risposte il sabato. Io non ho sentito Canonico ma la preoccupazione è notevole, durante la partita ci sono stati dei faccia a faccia, come tra Osimhen e Masiello. Attenzione massima. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 settembre 2020) Il responsabile della consulta medica del, ilVincenzo, ha parlato della situazione dei tamponi ai giocatori azzurri IlVincenzo, responsabile scientifico della consulta medica e degli screening attraverso tamponi Covid-19 per lo staff ed i giocatori del SSC, ha parlato a Radio Marte dopo la positività dei quattordici tesserati del Genoa. Ecco le sue dichiarazioni: «I nostri colleghi stanno andando a Castel Volturno, sarà fatto questo primo giro di tamponi in giornata con risposte domani. Venerdì avremo un altro giro di tamponi, con risposte il sabato. Io non ho sentito Canonico ma la preoccupazione è notevole, durante la partita ci sono stati dei faccia a faccia, come tra Osimhen e Masiello. Attenzione massima. ...

Il responsabile della consulta medica del Napoli, il dottor Vincenzo Mirone, ha parlato della situazione dei tamponi ai giocatori azzurri ...

Se non si dovesse giocare, che nessuno urli al complotto

"Non siamo al punto di dover rinviare l'intero campionato" a dirlo è stato niente meno che il ministro Spadafora, quel ministro che quest estate ha più volte cercato ...

