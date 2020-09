L’italiana Alice Brignoli arrestata in Siria per terrorismo internazionale: è una sposa dell’Isis (Di martedì 29 settembre 2020) I Carabinieri del Ros hanno catturato Alice Brignoli, cittadina italiana, indagata per il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il Ros ha localizzato la sposa dell’Isis in Siria, rintracciando anche i figli minori della donna e rimpatriando l’intera famiglia in Italia. Alice Brignoli sposata con un italiano di origine marocchina Le indagini hanno accertato che, nel 2015, Brignoli, insieme al marito Mohamed Koraichi, cittadino italiano di origine marocchina, e ai loro tre figli minori, si erano allontanati dall’Italia per raggiungere i territori occupati dall’autoproclamato “Stato Islamico”, dove Koraichi ha preso parte alle operazioni militari del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) I Carabinieri del Ros hanno catturato, cittadina italiana, indagata per il delitto di associazione con finalità di. Il Ros ha localizzato ladell’Isis in, rintracciando anche i figli minori della donna e rimpatriando l’intera famiglia in Italia.ta con un italiano di origine marocchina Le indagini hanno accertato che, nel 2015,, insieme al marito Mohamed Koraichi, cittadino italiano di origine marocchina, e ai loro tre figli minori, si erano allontanati dall’Italia per raggiungere i territori occupati dall’autoproclamato “Stato Islamico”, dove Koraichi ha preso parte alle operazioni militari del ...

