Lecce | fidanzati uccisi | trovato il mostro delle 60 coltellate | un ragazzino

(Di martedì 29 settembre 2020) Il presunto omicida della coppia didiè stato arrestato. E’uno studente di infermieristica, ex coinquilino del ragazzo ucciso. Coppia dipresunto assassino (Leggo.it)Svolta nelle indagini sull’assassinio della giovane coppia di. Eleonora Manta e Daniele De Santis, sarebbero statida Antonio De Marco, la sera dello scorso 21 settembre. De Marco, 21 anni, studente di Scienze Infermieristiche, tirocinante presso il locale ospedale, conosceva da tempo la coppia. Il giovane infatti era stato coinquilino di Daniele De Santis per un breve periodo. Il presunto killer, ha lasciato l’appartamento nel momento in cui De Santis decise di ristrutturarlo per andarci in seguito a vivere con la sua fidanzata ...