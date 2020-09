Freddo insolito in Italia e su oltre mezza Europa | ma ora cambia tutto

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 29 settembre 2020) Un assalto d’aria fredda polare ha colpito l’Centro-Occidentale e Mediterranea negli ultimi giorni, apportando clima da tardo autunno con temperature precipitate abbondantemente sotto le medie del periodo, anche di 10-12 gradi. La neve è caduta sulle Alpi sino a quote prossime ai 1000 metri, maconfine i fiocchi sono riusciti a sfondare addirittura a quote collinari. Nemmeno l’Appennino è stato risparmiato da spruzzate di neve, in un quadro diassolutamente troppo precoce per il periodo. Ilmento è stato drastico, fin troppo. Questo raffreddamento era infatti stato preceduto da clima tipicamente estivo. Settembre ha presentato un clima a lungo molto caldo su diverse nazioni, per la continua risalita di masse d’aria di origine ...