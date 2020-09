Elisa Isoardi | sdraiata a letto in dolce compagnia | foto

(Di martedì 29 settembre 2020)insfoggia la curva più bella e manda in delirio tutti i suoi followers.in. La bella conduttrice dà la buonanotte ai fans e si mostra con il suo adorabile cagnolino con cui trascorre il suo tempo libero e a cui dedica … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitinterno : Francesca Verdini fidanzata Matteo Salvini, con lei ha dimenticato Elisa Isoardi - Mauxa : #BallandoconleStelle ultimatum della giuria per una coppia amata dal pubblico - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli velenosa con Alessandra Mussolini ed Elisa Isoardi: a Ballando con le Stelle è guerra tra - nonsonpago1 : RT @foggylady: @BlobRai3 Elisa #isoardi sembra un clone della #Parietti. - BlobRai3 : RT @foggylady: @BlobRai3 Elisa #isoardi sembra un clone della #Parietti. -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Ieri la prima puntata di E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici aveva già ringraziato tutti ma questa mattina dopo l’attesa dei dati di ascolto c’è tutta la gioia possibile per la conduttrice soddi ...Uniti nel ballo e nell’imprevisto. Non sarà un’appendicite a fermare l’irresistibile intesa nata tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, il suo maestro a Ballando con le stelle, finito sotto i ferri per ...