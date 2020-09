Diritti tv serie A: Amazon e Netflix interessate all’investimento (Di martedì 29 settembre 2020) Potrebbe esserci una grossa, interessante novità (peraltro in alcuni ambienti fatta in qualche modo circolare da tempo) sul fronte dei Diritti tv serie A: Amazon e Netflix sarebbero interessate all’investimento. Un passaggio che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola nel mondo dei Diritti del calcio. Luigi De Siervo, AD della Lega Calcio di serie A, intervenendo su RadioRai ha provato a fare il punto sulla situazione. Diritti tv serie A: Amazon e Netflix guardano al calcio Nella gara per l’assegnazione dei Diritti tv della serie A (stagioni 2021/2024) si sono iniziate a muoversi pedine prestigiose. A mostrare interesse per il calcio ci sono o ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 settembre 2020) Potrebbe esserci una grossa, interessante novità (peraltro in alcuni ambienti fatta in qualche modo circolare da tempo) sul fronte deitvA:sarebberoall’investimento. Un passaggio che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola nel mondo deidel calcio. Luigi De Siervo, AD della Lega Calcio diA, intervenendo su RadioRai ha provato a fare il punto sulla situazione.tvA:guardano al calcio Nella gara per l’assegnazione deitv dellaA (stagioni 2021/2024) si sono iniziate a muoversi pedine prestigiose. A mostrare interesse per il calcio ci sono o ...

davidealgebris : Spero si possano comprare i diritti Netflix per una nuova serie : Laura Castelli alla Spending Review - italiaserait : Diritti tv serie A: Amazon e Netflix interessate all’investimento - VGentilomo : RT @sumaistu47: Non si scatenano contro nessuno, stanno semplicemente difendendo i diritti di tutti, anche i tuoi, che con questa puttanata… - FinancialSs : Diritti tv, la Lega di serie A aspetta anche Amazon e Netflix #calcio #business - deMerteuil1 : RT @sumaistu47: Non si scatenano contro nessuno, stanno semplicemente difendendo i diritti di tutti, anche i tuoi, che con questa puttanata… -