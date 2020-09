Da Wallace a Caicedo, il punto sulle cessioni della Lazio ad una settimana dalla chiusura del mercato (Di martedì 29 settembre 2020) Facciamo il punto della situazione in merito al mercato in uscita della Lazio ad una settimana scarsa dalla chiusura della finestra di trasferimenti. Leggi su 90min (Di martedì 29 settembre 2020) Facciamo ilsituazione in merito alin uscitaad unascarsafinestra di trasferimenti.

MicheleAnnibale : @Hypnos08548739 @jackint94 @Enrico1306 È uscito Wallace... Caicedo, se vuole andare, ha senso lasciarlo partire. - marcomempi : @Enrico1306 Pensasse a piazzare Wallace, Bastos e nel caso Caicedo. - callmegoodlife : @APiacentini84 @Max_883 Hanno spiegato bene che per i nuovi acquisti vanno presi in considerazione i giocatori in l… - Anti_antilazio : @Enrico1306 Se esce Caicedo e entri lui non ti rinforzi. Se entra 1 e esce 1, a meno che quello a uscire sia Wallac… - liidsss : @enzolampard Ma Wallace non è il lista. Hai Fares e il posto c'è perché è partito Jony, Hoedt per Bastos, Pereira per Caicedo(?) e Mustafi? -