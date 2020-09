Crisanti: "Quella partita il Genoa non la doveva fare. È il fallimento delle deroghe alla quarantena" (Di martedì 29 settembre 2020) “Questo È il fallimento delle deroghe alla quarantena. Non capisco perché se la moglie risulta positiva il marito deve stare in quarantena e se un giocatore È contagiato gli altri della squadra non debbano stare in isolamento in attesa del tampone. Il caso del Genoa È il risultato delle pressioni delle società e delle deroghe a delle norme di salute pubblica. Quella partita non si doveva fare, punto e basta”.Lo ha detto il virologo Andrea Crisanti alla trasmissione Fuori dal Coro su Rete 4 ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 settembre 2020) “Questo; il. Non capisco perché se la moglie risulta positiva il marito deve stare ine se un giocatore; contagiato gli altri della squadra non debbano stare in isolamento in attesa del tampone. Il caso del; il risultatopressionisocietà enorme di salute pubblica.non si, punto e basta”.Lo ha detto il virologo Andreatrasmissione Fuori dal Coro su Rete 4 ...

