Atletico Madrid, Cerezo apre a Messi: "Tutto è possibile se vuole giocare con Suarez" (Di martedì 29 settembre 2020) "Se Messi vuole giocare con Luis Suarez allora lo dirò molto chiaro: con entusiasmo, tutto è possibile. La trattativa per il trasferimento di Suarez è andata bene. Bartomeu è un buon amico e una persona fantastica. Al momento le cose non vanno bene al Barcellona, ​​ma ha agito come avrebbe dovuto". Lo ha dichiarato il presidente dell'Atletico Madrid Enrique Cerezo ai microfoni di Cadena Cope sulla suggestione Messi. Poi sull'operazione che ha portato alla corte di Simeone Luis Suarez, subito autore di una doppietta all'esordio: "Non è stato difficile, il giocatore è andato dove voleva andare. Cavani? A differenza di Suarez, la situazione è diversa con lui.

