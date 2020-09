AresGate e l’attrice scomparsa | Francesco Testi vuota il sacco | “Ecco di chi si tratta…”

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 29 settembre 2020) Lory Del Santo recentemente aveva parlato dell’, facendo ipotizzare di una attrice dell’agenzia contattata da lei per partecipare a The Lady e poi sparita nel nulla, creando un fortissimo alone di mistero dietro l’agenzia di Alberto Tarallo.e l’attriceilIntervistato da Selvaggia Lucarelli per TPI,ha... L'articoloe l’attriceil: “Ecco di chi si tratta…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.