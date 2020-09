Andrea Scanzi: il gesto eroico di Aurelio Vassalli e il suo sfogo amaro (Di martedì 29 settembre 2020) Andrea Scanzi in uno dei suoi ultimi post ha deciso di commentare la tragica scomparsa di Aurelio Vassalli; e le parole meschine che uno dei due ragazzi dedica al suo salvatore. Andrea Scanzi è una delle penne del Fatto Quotidiano. Tramite il suo profilo Facebook ogni giorno commenta fatto di attualità e di politica. In uno dei suoi ultimi post il giornalista ha deciso di trattare della tragicaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 29 settembre 2020)in uno dei suoi ultimi post ha deciso di commentare la tragica scomparsa di; e le parole meschine che uno dei due ragazzi dedica al suo salvatore.è una delle penne del Fatto Quotidiano. Tramite il suo profilo Facebook ogni giorno commenta fatto di attualità e di politica. In uno dei suoi ultimi post il giornalista ha deciso di trattare della tragicaArticolo completo: dal blog SoloDonna

fattoquotidiano : Politicamente postumo in vita dal 4 dicembre 2016, Matteo Renzi ha avuto finalmente il coraggio di pesarsi (elettor… - 007Vincentxxx : RT @fattoquotidiano: Politicamente postumo in vita dal 4 dicembre 2016, Matteo Renzi ha avuto finalmente il coraggio di pesarsi (elettoralm… - FerroNano : RT @fattoquotidiano: Politicamente postumo in vita dal 4 dicembre 2016, Matteo Renzi ha avuto finalmente il coraggio di pesarsi (elettoralm… - SchettinoAlbert : RT @ottogattotto: @NestSilvia In risposta ti ricordo i nomi dei principali conduttori di #La7: 'Abbiamo i grillicomunisti come Luca #Telese… - tavano_anna : Luca Sommi intervista Andrea Scanzi - Parma 28/09/20 -