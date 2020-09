"Anche Signorini ha detto neg***, ora cacciatelo". Striscia, una bomba sul collega: spunta questo pesantissimo video | Guarda (Di martedì 29 settembre 2020) Nel mirino di Striscia la Notizia, subito, alla prima puntata della nuova stagione in onda su Canale 5 lunedì 28 settembre, ci finisce il Grande Fratello Vip. O meglio, Alfonso Signorini. La ragione? Il caso per cui è stato cacciato dalla casa Fausto Leali, ossia l'uso disinvolto e reiterato della parola neg***. Cosa è accaduto? Secondo Striscia, Signorini ha commessa la stessa gaffe: ha detto "neg***", il tutto nel corso della puntata di lunedì 20 settembre, quella in cui fu espulso Leali. Il tg satirico di Canale 5, infatti, fa notare come nella "reprimenda contro il cantante", quella con cui Signorini gli aveva comunicato che era fuori, il conduttore afferma quanto segue: "Oggi il significato di questa parola ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Nel mirino dila Notizia, subito, alla prima puntata della nuova stagione in onda su Canale 5 lunedì 28 settembre, ci finisce il Grande Fratello Vip. O meglio, Alfonso. La ragione? Il caso per cui è stato cacciato dalla casa Fausto Leali, ossia l'uso disinvolto e reiterato della parola. Cosa è accaduto? Secondoha commessa la stessa gaffe: ha", il tutto nel corso della puntata di lunedì 20 settembre, quella in cui fu espulso Leali. Il tg satirico di Canale 5, infatti, fa notare come nella "reprimenda contro il cantante", quella con cuigli aveva comunicato che era fuori, il conduttore afferma quanto segue: "Oggi il significato di questa parola ...

Fabyo_68 : @BeatriceNicolo1 @chiarafrolli O magari perche' hanno avuto l'imbeccata di ieri sera di Signorini e/o magari perche… - helma_marisa : @Aliseo68809668 @stanzaselvaggia Infatti anche Signorini quando ne parla assieme non dimentica il 'Lo so quanto hai… - _soraja_04_ : RT @crazylo91591062: Raga Tommaso soffre a stare in quella stanza e lo capisco essendo che anche io soffro di attacchi di panico. Stanotte… - NotmeMorgana : Ma Signorini che legge quanto scriviamo sui suoi 'VIPPONI', legge anche quello che scriviamo sulla sua condizione vergognosa? #GFVIP - FloraPiachica : RT @GiusCandela: Signorini non adatto come conduttore, lo abbiamo già detto e siamo tutti d'accordo. Stiamo però sottovalutando anche l'inu… -

Nella casa del Grande Fratello Vip Matilde Brandi è scoppiata improvvisamente a piangere: i concorrenti hanno cercato di tranquillizzarla.

L’influencer milanese Tommaso Zorzi minaccia di abbandonare la casa del Grande Fratello, dopo il litigio con Alfonso Signorini. Tommaso Zorzi ha minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello V ...

