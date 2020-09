Xbox Series X: il Quick Resume sospende fino a 6 giochi alla volta e il passaggio richiede dai 5 agli 8 secondi (Di lunedì 28 settembre 2020) Microsoft ha già parlato della funzione Quick Resume dopo aver mostrato brevemente come funziona su Xbox Series X e Xbox Series S. La feature garantirà ai giocatori la possibilità di sospendere più giochi e / o app contemporaneamente e saltare da un titolo all'altro senza troppe difficoltà.Ora, grazie a più anteprime pubblicate da diversi portali, abbiamo un quadro più chiaro di come funziona il Quick Resume. GameSpot afferma che sono stati in grado di utilizzare la feature per sospendere sei giochi contemporaneamente. Sembra anche che il passaggio tra tutte le app sospese sia piuttosto rapido, con GameSpot che afferma ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 settembre 2020) Microsoft ha già parlato della funzionedopo aver mostrato brevemente come funziona suX eS. La feature garantirà ai giocatori la possibilità dire piùe / o app contemporaneamente e saltare da un titolo all'altro senza troppe difficoltà.Ora, grazie a più anteprime pubblicate da diversi portali, abbiamo un quadro più chiaro di come funziona il. GameSpot afferma che sono stati in grado di utilizzare la feature perre seicontemporaneamente. Sembra anche che iltra tutte le app sospese sia piuttosto rapido, con GameSpot che afferma ...

XboxItalia : Così piccola che ti toccherà zoomare ?? ??? Scopri tutti i GRANDI dettagli nella più piccola Xbox di sempre:… - XboxItalia : Velocità, Prestazioni e Retrocompatibilità in due versioni. Pre-ordina la tua Xbox Series X e Xbox Series S ora:… - drleto : Mi sa che niente #ringofdeath a sto giro.. Xbox Series X: sistema super ottimizzato, veloce e silenziosissimo… - GamingToday4 : The Medium per Xbox Series X sarà venduto a prezzo budget - botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: Tanti nuovi dettagli sul Quick Resume di #XboxSeriesX. -