Totti visita la ragazza che si è risvegliata dal coma con la sua voce

(Di lunedì 28 settembre 2020) AGI - Promessa mantenuta. Poco dopo le 9 Francescoè arrivato senza clamore all'ingresso del CEMI del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS con un solo obiettivo: mantenere la promessa di venire a trovarla in ospedale fatta a Ilenia Matilli, la giovane diciannovenne vittima lo scorso dicembre di un gravissimo incidente stradale costato la vita alla sua migliore amica e da mesi ricoverata presso l'Unità Operativa di Neuroriabilitazione ad Alta Intensità del Policlinico. Grazie ai trattamenti innovativi eseguiti dall'equipe di Neuroriabilitazione del Gemelli diretta da Luca Padua, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa all'Università Cattolica, campus di Roma, la giovane si èdal. Un ruolo importante in questo risveglio lo ha avuto il ...