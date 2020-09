Roma, smantellata la piazza di spaccio a Villa Gordiani, 12 arresti: scoperto anche un collegamento con la morte di Desirée Mariottini (Di lunedì 28 settembre 2020) I Carabinieri della Compagnia di Roma piazza Dante, dalle prime luci dell’alba, al termine di una attività di indagine condotta dalla Stazione Carabinieri di Roma Prenestina e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 12 persone, ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Villa Gordiani a Roma. Le indagini hanno consentito di portare alla luce una diffusa attività di cessione al dettaglio di sostanze stupefacenti di diversa natura (hashish, marjuana e cocaina) con una vera e propria ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 settembre 2020) I Carabinieri della Compagnia diDante, dalle prime luci dell’alba, al termine di una attività di indagine condotta dalla Stazione Carabinieri diPrenestina e coordinata dalla Procura della Repubblica di, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza che dispone misure cautelari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 12 persone, ritenute responsabili di detenzione edi sostanze stupefacenti nella zona di. Le indagini hanno consentito di portare alla luce una diffusa attività di cessione al dettaglio di sostanze stupefacenti di diversa natura (hashish, marjuana e cocaina) con una vera e propria ...

