Riforma Pensioni oggi 28 settembre | Fornero | ‘Bene stop a quota 100’

(Di lunedì 28 settembre 2020) Da ieri fanno molto discutere le dichiarazioni sulladelleed in particolare su100 del premier Giuseppe Conte, che ha ribadito come la misura sperimentale finirà nel 2022: “Una misura triennale che voleva supplire a un disagio sociale che si era creato, provocato dalla. Si tratta di un’offerta temporale, per cui non è all’ordine del giorno il suo rinnovo”.28vediamo alcune reazioni a queste parole, partendo proprio da cosa ha detto Elsa. Oltre all’ex Ministro del lavoro ecco anche le dichiarazioni del segretario Ghiselli, di Tiziano Treu e di Roberto Maroni. Ultime news...