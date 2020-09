Rai nella bufera, il Tg1 venera Conte come una divinità: «Propaganda con i soldi del canone» (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Tg1 finisce di nuovo sotto accusa. In ginocchio davanti a Conte. Quando le notizie non fanno comodo all’ammucchiata Pd-M5S vengono ridotte all’osso. E puntualmente arriva lo spot per il premier, tanto per aggiustare il tiro. Probabilmente ai piani alti di Viale Mazzini considerano Conte una specie di divinità da adorare. E buona parte della Rai entra nel suo tempio. «Il Tg1 non dà una informazione trasparente» «È inammissibile come il Tg1 non dia una informazione trasparente ai cittadini». Lo afferma Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d’Italia. «Sulla vicenda Tridico, sono stati “sprecati” solo 5 miseri secondi, insabbiando totalmente le critiche di alcuni parlamentari pentastellati. Hanno mandato in onda un servizio propagandistico ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Tg1 finisce di nuovo sotto accusa. In ginocchio davanti a. Quando le notizie non fanno comodo all’ammucchiata Pd-M5S vengono ridotte all’osso. E puntualmente arriva lo spot per il premier, tanto per aggiustare il tiro. Probabilmente ai piani alti di Viale Mazzini consideranouna specie di divinità da adorare. E buona parte della Rai entra nel suo tempio. «Il Tg1 non dà una informazione trasparente» «È inammissibileil Tg1 non dia una informazione trasparente ai cittadini». Lo afferma Daniela Santanché, senatrice di Fratelli d’Italia. «Sulla vicenda Tridico, sono stati “sprecati” solo 5 miseri secondi, insabbiando totalmente le critiche di alcuni parlamentari pentastellati. Hanno mandato in onda un servizio propagandistico ...

Ultime Notizie dalla rete : Rai nella 'E' sempre mezzogiorno!' su Rai1 - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Guerra tra Armenia e Azerbaigian, morti e feriti tra i civili, uccisi militari di Nagorno Karabakh

Altissima tensione dunque nel Caucaso fra Armenia e Azerbaigian: si combatte nella regione autonoma del Nagorno Karabakh, dove l'esercito azero ha prima bombardato le postazioni delle forze ...

Nero a metà 2/ Anticipazioni 28 settembre: Marta vicina alla verità?

Nero a metà 2, anticipazioni 28 settembre 2020, in prima Tv su Rai 1. Marta parte per Napoli per indagare da sola sulla morte di Paolo.

