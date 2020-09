Perché si parla dell’aumento di stipendio di Pasquale Tridico (Di lunedì 28 settembre 2020) (foto: Simona Granati/ Corbis/Getty Images)Il nome di Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, in questi giorni è stato al centro di alcune polemiche tra membri di maggioranza e opposizione dopo l’inchiesta di Repubblica di un aumento di stipendio, approvato ad agosto con un decreto firmato dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che ha raddoppiato quello precedentemente percepito da Tridico. Stando a quanto riportato nell’articolo, il vecchio compenso annuo corrispondeva a 62mila euro annui, diventati ora 150mila. Dalle opposizioni sono arrivate le richieste di dimissioni di Tridico, dato che questo aumento dimostrerebbe la cattiva gestione dell’intero istituto. Tridico in un’intervista ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) (foto: Simona Granati/ Corbis/Getty Images)Il nome di, presidente dell’Inps, in questi giorni è stato al centro di alcune polemiche tra membri di maggioranza e opposizione dopo l’inchiesta di Repubblica di un aumento di, approvato ad agosto con un decreto firmato dalla ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che ha raddoppiato quello precedentemente percepito da. Stando a quanto riportato nell’articolo, il vecchio compenso annuo corrispondeva a 62mila euro annui, diventati ora 150mila. Dalle opposizioni sono arrivate le richieste di dimissioni di, dato che questo aumento dimostrerebbe la cattiva gestione dell’intero istituto.in un’intervista ...

FiorellaMannoia : È in gioco l’ultimo scampolo di libertà di informazione, eppure nessuno ne parla. Perché nessuno parla del proces… - repubblica : Perché nessun parla del processo a Julian Assange - FBiasin : 'Con 10 milioni di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1'. 'Ma non coniuga i verbi, parla all'i… - ddpolato : @magicawaitsforu Finché si parla di squalificare altre persone perché dicono NEGRO. Va tutto bene, però quando lei… - WiGiCoCi : @gay_buonini Ti faccio un esempio: non è corretto parlare di comunità afroitaliana come si parla di comunità afroam… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché parla Perché nessuno parla del processo a Julian Assange la Repubblica