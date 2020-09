Nadia Rinaldi ci riprova sulle notte di Moulin Rouge. La D’Urso estasiata: “Che gnocca” (Di lunedì 28 settembre 2020) Solo qualche anno fa, Nadia Rinaldi finiva al centro di una polemica per il balletto sensuale in cui si era cimentata sotto ipnosi di Giucas Casella. Ora l’attrice ci riprova e si cala nei panni di Christina Aguilera. Ospite di Domenica Live ieri, 27 settembre, Nadia Rinaldi ha accolto l’invito di Barbara D’Urso e, così … L'articolo Nadia Rinaldi ci riprova sulle notte di Moulin Rouge. La D’Urso estasiata: “Che gnocca” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) Solo qualche anno fa,finiva al centro di una polemica per il balletto sensuale in cui si era cimentata sotto ipnosi di Giucas Casella. Ora l’attrice cie si cala nei panni di Christina Aguilera. Ospite di Domenica Live ieri, 27 settembre,ha accolto l’invito di Barbara D’Urso e, così … L'articolocidi. La D’Urso: “Che gnocca” proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : NADIA RINALDI INSEGNAMI LA VITA. #DomenicaLive - domenicalive : Vi è piaciuta l’interpretazione di Nadia Rinaldi? Allora mettete il vostro like! ?? Sarete voi a scegliere l'esibi… - trash_italiano : Qui solo per vedere Nadia Rinaldi ballare senza ipnosi #DomenicaLive - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Qui solo per vedere Nadia Rinaldi ballare senza ipnosi #DomenicaLive - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: NADIA RINALDI INSEGNAMI LA VITA. #DomenicaLive -