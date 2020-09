Lotteria scontrini dal 2021, quando partirà e come funzionerà (Di lunedì 28 settembre 2020) Particolare attenzione quella riposta, per il prossimo futuro, sui pagamenti elettronici, con la Lotteria degli scontrini e la combo cashback e super cashback che incentiveranno all’uso della moneta digitale. Nel tentativo di combattere l’evasione fiscale sono questi gli strumenti messi in campo dagli organi di governo. Strumenti che, siamo certi, non mancheranno di incrementare l’uso delle carte anche nelle operazioni più semplici. Nel caso del cahsback e del super cashback, analizzato già nei giorni scorsi, si parla di cifre importanti. Un rimborso del 10% (fino a un massimo annuo di 300 euro) nel primo caso, mentre nel secondo saranno ben 3.000 gli euro per i centomila utenti che, dall’1 dicembre 2020, produrranno il maggior numero di operazioni con pagamento digitale. Lotteria degli ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Particolare attenzione quella riposta, per il prossimo futuro, sui pagamenti elettronici, con ladeglie la combo cashback e super cashback che incentiveranno all’uso della moneta digitale. Nel tentativo di combattere l’evasione fiscale sono questi gli strumenti messi in campo dagli organi di governo. Strumenti che, siamo certi, non mancheranno di incrementare l’uso delle carte anche nelle operazioni più semplici. Nel caso del cahsback e del super cashback, analizzato già nei giorni scorsi, si parla di cifre importanti. Un rimborso del 10% (fino a un massimo annuo di 300 euro) nel primo caso, mentre nel secondo saranno ben 3.000 gli euro per i centomila utenti che, dall’1 dicembre 2020, produrranno il maggior numero di operazioni con pagamento digitale.degli ...

