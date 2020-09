Loredana Lecciso, doccia gelata: clamoroso "no", Al Bano non rispetta la più solenne delle promesse (Di lunedì 28 settembre 2020) Al Bano Carrisi pazzo di lei ma niente nozze. Al Bano non tiene fede alla solenne promessa che fece a me anni fa a Loredana Lecciso: «Voglio sposare Lory, la mamma dei miei due figli più piccoli, è anche un modo per tutelare Bido e Jasmine». Ma ecco, dopo gli screzi di anni fa, la retromarcia: «Niente nozze». In compenso ha espresso una dichiarazione d'amore che zittisce per sempre le fan che lo vogliono ancora legato a Romina Power. «Amo Loredana e la ringrazio di essere nella mia vita». Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) AlCarrisi pazzo di lei ma niente nozze. Alnon tiene fede allapromessa che fece a me anni fa a: «Voglio sposare Lory, la mamma dei miei due figli; piccoli, è anche un modo per tutelare Bido e Jasmine». Ma ecco, dopo gli screzi di anni fa, la retromarcia: «Niente nozze». In compenso ha espresso una dichiarazione d'amore che zittisce per sempre le fan che lo vogliono ancora legato a Romina Power. «Amoe la ringrazio di essere nella mia vita».

