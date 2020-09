Le priorità del governo Conte: “Via Quota 100 e nuovi decreti sicurezza” (Di lunedì 28 settembre 2020) Giuseppe Conte dichiara guerra a Matteo Salvini, mettendo al primo posto tra le prorità del governo giallorosso il varo di nuovi decreti discurezza, che saranno “all’ordine del giorno del primo consiglio di ministri utile”. Parole nette, quelle pronunciate dal premier nel corso del Festival dell’Economia di Trento. Intervenuto a distanza da Palazzo Chigi, il capo del governo ha così assicurato che è intenzione della sua squadra “allargare il meccanismo di sicurezza e di protezione per i cittadini e per i migranti, che spesso arrivano in Italia in condizioni di fortuna. Si tratta di un progetto molto più ampio rispetto a quello del passato”. Conte ha affrontato a lungo il tema dei migranti, parlando anche della trattativa ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 settembre 2020) Giuseppedichiara guerra a Matteo Salvini, mettendo al primo posto tra le prorità delgiallorosso il varo didiscurezza, che saranno “all’ordine del giorno del primo consiglio di ministri utile”. Parole nette, quelle pronunciate dal premier nel corso del Festival dell’Economia di Trento. Intervenuto a distanza da Palazzo Chigi, il capo delha così assicurato che è intenzione della sua squadra “allargare il meccanismo di sicurezza e di protezione per i cittadini e per i migranti, che spesso arrivano in Italia in condizioni di fortuna. Si tratta di un progetto molto più ampio rispetto a quello del passato”.ha affrontato a lungo il tema dei migranti, parlando anche della trattativa ...

nzingaretti : Nelle scuole del Lazio abbiamo già iniziato con i tamponi rapidi antigenici ed ora inizieremo a sperimentare il tes… - marcoconterio : ?? ??? Il #Milan cerca la stretta finale per #Hauge del #BodoGlimt. A 5 milioni la trattativa può chiudersi. Il norve… - AnnaAscani : Come @pdnetwork mettiamo al centro del dibattito pubblico gli investimenti non più rinviabili sulla scuola, per noi… - infoitinterno : Da trenta città oggi la protesta a Roma: «Alla scuola va la priorità del mondo che verrà - dotf : @tomasomontanari Da siciliano, aggiungerei che prima del ponte occorrerebbero ben altre infrastrutture. E soprattut… -

Ultime Notizie dalla rete : priorità del Riapertura stadi al 25%, no del Comitato tecnico: «Non ci sono le condizioni» Corriere della Sera