Fausto Leali: "Non sono razzista. Mi chiamavano negro bianco" - (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesca Galici Fausto Leali ha accettato l'esclusione dal Grande Fratello Vip ma non di essere considerato un ignorante per aver pronunciato la n-word É passata una settimana dall'esclusione di Fausto Leali dal Grande Fratello Vip a causa della n-word pronunciata all'indirizzo di Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Nonostante il chiaro intento non denigratorio da parte del cantante, il Grande Fratello non ha potuto fare a meno di punirlo con la massima pena prevista per questi casi: l'espulsione. sono tanti quelli che si sono schierati dalla sua parte, riconoscendone la buona fede e considerando eccessiva la decisione del Grande Fratello. "Ho sbagliato e, lo dico per correttezza subito, Alfonso Signorini mi aveva, prima della partenza, fatto presente alcune ...

GrandeFratello : Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Fausto Leali e Massimiliano Morra è stato annullato a causa di un pr… - trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - trash_italiano : Ma Fausto Leali ha capito che l’obiettivo è arrivare in finale e non dire cagate ogni giorno rischiando l’espulsion… - maxfra1967 : Ma fausto leali è fuori dal grande fratello vip? - luparatore : Enock predica bene ma razzola male! Non capisco perché abbia detto che quelli di giù (sud) sono poco affidabili e m… -