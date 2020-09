Delitto Lecce | Preso il presunto omicida dell’arbitro De Santis e la fidanzata

(Di lunedì 28 settembre 2020) Ildei due fidanzati Eleonora Manta e Daniele Deuccisi la sera del 21 settembre scorso aè stato arrestato poco fa. Non si hanno al momento altri particolari. Il procuratore di, Leonardo Leone de Castris, ha convocato una conferenza stampa alle 22.30 al comando provinciale dei carabinieri. L'articoloildell’arbitro Dee laproviene da www.meteoweek.com.

bornwithtiziano : mi mette davvero tristezza vedere le immagini del delitto di Lecce - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: Il killer di Daniele ed Eleonora ha lasciato tracce sul luogo del delitto - TGR Puglia - TgrRaiPuglia : Il killer di Daniele ed Eleonora ha lasciato tracce sul luogo del delitto - TGR Puglia - infoitinterno : Delitto di Lecce, la criminologa: “Eleonora e Daniele vittime di una punizione” - PugliaStream : Frammenti di guanti insanguinati nel cortile del duplice delitto: il killer di Eleonora e Daniele potrebbe aver las… -

LECCE – L’indagine sul duplice delitto di Eleonora e Davide potrebbe essere arrivata ad un punto di svolta. Alle 22.30 è fissata una conferenza stampa presso il Comando Provinciale dei Carabinieri in ...Il funerale di Daniele De Santis si è svolto a mezzogiorno di oggi nella Cattedrale di Lecce dove, per volere della famiglia, non hanno avuto accesso fotografi e telecamere Il funerale di Daniele De S ...