De Siervo: “Apertura stadi? Il 25% non è un dogma, possiamo fare step intermedi” (Di lunedì 28 settembre 2020) L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto a Radio Anch’io lo Sport. Ha parlato della riapertura degli stadi: “Siamo tutti allineati su una ripresa attenta alle curve dell’epidemia. Pensiamo che possiamo avvicinarci al 25% con step intermedi, l’obiettivo è ripartire con buon senso, senza forzare. Il calcio non vuole un trattamento privilegiato, ma nemmeno svantaggiato. Gli stadi sono grandi spazi all’aperto, possiamo distanziare le persone di 10 metri. Settimana scorsa sono stato a Budapest per la Supercoppa Europea: alla Puskas Arena c’erano 16.000 tifosi, sono andato per capire come gestivano i flussi. Si può fare, lo si deve fare con attenzione alle ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 settembre 2020) L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De, è intervenuto a Radio Anch’io lo Sport. Ha parlato della riapertura degli: “Siamo tutti allineati su una ripresa attenta alle curve dell’epidemia. Pensiamo cheavvicinarci al 25% conintermedi, l’obiettivo è ripartire con buon senso, senza forzare. Il calcio non vuole un trattamento privilegiato, ma nemmeno svantaggiato. Glisono grandi spazi all’aperto,distanziare le persone di 10 metri. Settimana scorsa sono stato a Budapest per la Supercoppa Europea: alla Puskas Arena c’erano 16.000 tifosi, sono andato per capire come gestivano i flussi. Si può, lo si devecon attenzione alle ...

