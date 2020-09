Coronavirus, gli attualmente positivi tornano sopra i 50mila (Di lunedì 28 settembre 2020) In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus tornano a superare la soglia dei 50mila, un numero che non si registrava dal 27 maggio. Dai dati del ministero della Salute emerge, infatti, che sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020) In Italia gliala superare la soglia dei, un numero che non si registrava dal 27 maggio. Dai dati del ministero della Salute emerge, infatti, che sono ...

Milano, 28 set. (Adnkronos Salute) - C'è Margherita, medico di pronto soccorso nelle Marche e mamma di una bimba con fibrosi cistica: si è messa in autoisolamento per mesi e al contempo è stata una co ...

Asl Viterbo, dal 28 settembre torna il servizio di assistenza telefonica Counseling sociale

Dal 28 settembre sarà nuovamente attivo il servizio di assistenza telefonica di Counseling sociale della Asl di Viterbo a supporto delle persone e delle famiglie fragili. Il servizio era già stato ope ...

