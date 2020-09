(Di lunedì 28 settembre 2020) Quattro società di Milano e hinterland, hanno chiesto e ottenuto dallo Stato 87.000 euro disenza averne diritto, dichiarando fatturato falso, di un periodo in cui le imprese non erano nemmeno attive. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno sequestrato circa 87.000 euro dia quattro società di capitali con sedi … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Contributi emergenza Covid con dichiarazioni false, sequestro e denunce della Guardia di Finanza… - Agenparl : GDF MILANO: EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” - SEQUESTRATI 87.000 EURO DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A QUATTRO SOCIE… - Lucamatta4 : @GuidoBrera @GiuseppeConteIT @nzingaretti Guardi, dopo che il pdc ha detto che 40 anni di contributi sono pochi per… - abruzzoweb : REGIONE: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EMERGENZA COVID, FEBBO, “EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PRIME 85 AZIENDE” - abruzzoweb : REGIONE: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EMERGENZA COVID, FEBBO, “EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PRIME 85 AZIENDE” -

Ultime Notizie dalla rete : Contributi emergenza

La crisi determinata dall’emergenza sanitaria potrebbe far “esplodere” l’esercito degli abusivi e dei lavoratori in nero presenti in Italia. Stando alle previsioni dell’Istat, infatti, entro la fine d ...Milano, 28 set. (Adnkronos) - Quattro società con sede a Milano, Pozzo d'Adda e Grezzago, nel milanese, sono state denunciate dalla guardia di ...