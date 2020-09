Armenia-Azerbaigian: il parlamento turco condanna Erevan (Di lunedì 28 settembre 2020) ISTANBUL, 28 SET - Il parlamento della Turchia condanna "l'attacco dell'Armenia contro l'Azerbaigian" nella regione contesa del Nagorno-Karabakh ed esprime il suo pieno sostegno a Baku. È quanto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 28 settembre 2020) ISTANBUL, 28 SET - Ildella Turchia"l'attacco dell'contro l'" nella regione contesa del Nagorno-Karabakh ed esprime il suo pieno sostegno a Baku. È quanto ...

SkyTG24 : Alta tensione nel Caucaso fra #Armenia e #Azerbaigian: si combatte nella regione autonoma del Nagorno Karabakh, dov… - Agenzia_Ansa : Caucaso in fiamme, guerra tra Armenia e Azerbaigian. Riesplode il conflitto in Nagorno Karabakh, bombe e morti. M… - repubblica : Scontri tra Azerbaigian e Armenia, diversi morti e feriti [aggiornamento delle 10:06] - Paolo_Bignardi : RT @Tg3web: Nella contesa regione caucasica del Nagorno Karabakh continua lo scontro militare tra Azerbaigian e Armenia. Ci sarebbero 59 mi… - frasigno66 : RT @panorama_it: Il professore di Ca' Foscari, massimo esperto di Caucaso in Italia, spiega perché il conflitto nel territorio conteso fra… -