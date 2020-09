AresGate, “La Rai e Mediaset non ne parleranno. La colpa non è della d’Urso…” – le rivelazioni di Donna Pamela (Di lunedì 28 settembre 2020) La scorsa settimana Pomeriggio 5 e Mattino 5 hanno iniziato a parlare dell’AresGate, poi improvvisamente è calato il sipario sulla questione e dal sito Mediaset Play sono stati censurati tutti i filmati in cui la Panicucci e la d’Urso menzionavano la vicenda. Secondo Dagospia questo bavaglio sarebbe la conseguenza di una diffida fatta da Alberto Tarallo, ieri però Pamela Perricciolo e Maurizio Sorge hanno aggiunto qualche dettaglio in più. “Anche noi di Pratiful abbiamo mandato diffide dalle prime ore dopo che sono usciti i primi articoli, eppure Mediaset ne parlava e ha fatto mesi di puntate su di noi. Adesso c’era la fila di attori pronti a parlare di questo nuovo caso e invece sono stati tutti rimandati indietro. Ho scritto anche alla Rai e degli autori mi hanno risposto ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 settembre 2020) La scorsa settimana Pomeriggio 5 e Mattino 5 hanno iniziato a parlare dell’, poi improvvisamente è calato il sipario sulla questione e dal sitoPlay sono stati censurati tutti i filmati in cui la Panicucci e la d’Urso menzionavano la vicenda. Secondo Dagospia questo bavaglio sarebbe la conseguenza di una diffida fatta da Alberto Tarallo, ieri peròPerricciolo e Maurizio Sorge hanno aggiunto qualche dettaglio in più. “Anche noi di Pratiful abbiamo mandato diffide dalle prime ore dopo che sono usciti i primi articoli, eppurene parlava e ha fatto mesi di puntate su di noi. Adesso c’era la fila di attori pronti a parlare di questo nuovo caso e invece sono stati tutti rimandati indietro. Ho scritto anche alla Rai e degli autori mi hanno risposto ...

curadisplendere : RT @Iperborea_: L'unico dubbio che devo chiarirmi è se il GF volesse o meno far esplodere la bomba. Da un lato è strano che abbiano ripreso… - Melis17051 : RT @depintomarianna: #noneladurso Ma a noi che ce frega della Mantovani..Barbara fregatene della diffida e parlace de #AresGate con uno spe… - Marinelmare3 : Non si può parlare di #AresGate perché Mediaset ha avuto la diffida. Bene, attori coinvolti, andate a parlarne in RAI! - BISLACCO3 : RT @MasterAb88: Barbara vuole lanciare #AresGate , non ce la fa più #noneladurso - AnnaMariaMarro6 : RT @depintomarianna: #noneladurso Ma a noi che ce frega della Mantovani..Barbara fregatene della diffida e parlace de #AresGate con uno spe… -

