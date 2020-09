Tragedia a Milazzo, un gruppo di ragazzi fa il bagno nonostante la mareggiata. Morto un soccorritore della Guardia costiera (Di domenica 27 settembre 2020) E’ iniziato tutto con la bravata di due quindicenni che ieri pomeriggio, 26 settembre, nonostante le condizioni meteo avverse e la mareggiata in corso, si sono buttati in mare nei pressi di Messina, a Milazzo, e più precisamente in località Puntitta. I due si sono trovati immediatamente in difficoltà e sono spariti dalla vista. A quel punto sono scattati i soccorsi della Guardia costiera, con ricerche aeree, marittime e terrestri. Le onde alte fino a sei metri hanno impedito alla motovedetta di arrivare nella zona e tre militari si sono tuffati in mare da terra, aiutando i ragazzi in difficoltà. Ma per il sottoufficiale Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia costiera ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) E’ iniziato tutto con la bravata di due quindicenni che ieri pomeriggio, 26 settembre,le condizioni meteo avverse e lain corso, si sono buttati in mare nei pressi di Messina, a, e più precisamente in località Puntitta. I due si sono trovati immediatamente in difficoltà e sono spariti dalla vista. A quel punto sono scattati i soccorsi, con ricerche aeree, marittime e terrestri. Le onde alte fino a sei metri hanno impedito alla motovedetta di arrivare nella zona e tre militari si sono tuffati in mare da terra, aiutando iin difficoltà. Ma per il sottoufficiale Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo...

Tg3web : Tragedia a Milazzo, un militare della Guardia Costiera, Aurelio Visalli, è morto per soccorrere un ragazzino che er… - AgenziaH : RT @Tg3web: Tragedia a Milazzo, un militare della Guardia Costiera, Aurelio Visalli, è morto per soccorrere un ragazzino che era stato tras… - InfoCilentoWeb : Dopo tragedia di Milazzo rinviata inaugurazione Capitaneria di #Scario #Cilento #SanGiovanniAPiro… - cesarebrogi1 : RT @Tg3web: Tragedia a Milazzo, un militare della Guardia Costiera, Aurelio Visalli, è morto per soccorrere un ragazzino che era stato tras… - boborobo88 : RT @Tg3web: Tragedia a Milazzo, un militare della Guardia Costiera, Aurelio Visalli, è morto per soccorrere un ragazzino che era stato tras… -