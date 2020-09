Traffico Roma del 27-09-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto nulla da segnalare sul grande raccordo anulare ed anche lungo il percorso Urbano della A24 nessun problema anche in non dà tregua il maltempo ancora piogge insistenti su tutta la regione previsti anche temporali per le prossime 18-24 ore adeguate la guida alle condizioni della strada alle 12 Papa Francesco reciterà l’Angelus dalla finestra del suo studio insieme ai fedeli presenti in piazza San Pietro possibili rallentamenti sulle strade della zona in particolare al termine della funzione in campo questa sera all’OlimpicoJuventus la seconda partita di campionato Ma la prima nella capitale che rivedrà Sugli spalti la partecipazione della tifoseria se pure il contingentata non si escludono disagi per ilal termine ...