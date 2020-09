“Se solo fosse vero”, l’amore che riporta in vita (Di domenica 27 settembre 2020) Mark Ruffalo e Reese Whiterspoon in una scena di Se solo fosse vero – Photo Credits: comingsoon.itUn uomo, dopo molti tentativi, riesce a trovare l’appartamento dei suoi sogni. C’è solo un piccolo problema: al suo interno ci vive ancora lo spirito della sua precedente proprietaria. Sembra l’inizio di un film horror, ma non lo è. E’, infatti, ciò che succede in Se solo fosse vero, la commedia romantica di Mark Waters uscita nelle sale cinematografiche nel 2005. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2000 dello scrittore francese Marc Levy. Il film comincia concentrandosi su Elizabeth Masterson (Reese Witherspoon), una giovane dottoressa in carriera. Un giorno viene coinvolta in un grave incidente automobilistico ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 settembre 2020) Mark Ruffalo e Reese Whiterspoon in una scena di Severo – Photo Credits: comingsoon.itUn uomo, dopo molti tentativi, riesce a trovare l’appartamento dei suoi sogni. C’èun piccolo problema: al suo interno ci vive ancora lo spirito della sua precedente proprietaria. Sembra l’inizio di un film horror, ma non lo è. E’, infatti, ciò che succede in Severo, la commedia romantica di Mark Waters uscita nelle sale cinematografiche nel 2005. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2000 dello scrittore francese Marc Levy. Il film comincia concentrandosi su Elizabeth Masterson (Reese Witherspoon), una giovane dottoressa in carriera. Un giorno viene coinvolta in un grave incidente automobilistico ed ...

fattoquotidiano : Conte: “L’Italia deve osare e non solo stare in piedi come prima. Ripartiamo soltanto se riparte la scuola” - stanzaselvaggia : Quindi al #GFVIP c’è una che dice che stava in una setta ma un’altra setta più in alto l’ha zittita, quindi si è sp… - fleinaudi : 'Se di politica si occupano solo i peggiori, avremo pessime scelte politiche. In questo modo, il populismo diventa… - mvltividsx : RT @molly9211: Se solo gli altri sapessero quanto hai sofferto forse la smetterebbero di avere questa cattiveria nei tuoi confronti , ma tr… - xiaozhaning : RT @lilacvaenus: + ha sofferto perché non veniva riconosciuto come rapper perché era in un gruppo di idols e dovrebbe comportarsi allo stes… -

Ultime Notizie dalla rete : “Se solo Artprice: Sotheby's, Phillips e Ketterer si adeguano alla nuova realtà... Fortune Italia