Roma-Juventus | i convocati di Fonseca | Dzeko ok | ancora out Juan Jesus

(Di domenica 27 settembre 2020) Alle 20:45 di domenica 27 settembre ladi Paulosfiderà lanel match della seconda giornata di Serie A 2020/2021. Nella mattinata Pauloha diramato la lista dei: out Karsdorp, dopo un affaticamento muscolare accusato contro l’Hellas Verona. C’è invece Bruno Peres al ritorno tra i disponibili. Edinguiderà l’attacco giallorosso contro quella che poteva essere la sua nuova squadra.escluso per scelta tecnica. IPortieri: P. Lopez, Boer, Mirante Difensori: Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Ibanez, Calafiori, Bruno Peres Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan Attaccanti: ...

Alle 20:45 di domenica 27 settembre la Roma di Paulo Fonseca sfiderà la Juventus nel match della seconda giornata di Serie A 2020/2021. Nella mattinata Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati ...«Morata non è un ripiego, per noi è il giocatore perfetto». Avanti ancora “Kulu” e Ronaldo. Fonseca: non sono in bilico ...