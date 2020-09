MotoGP, GP Catalogna 2020: risultati e classifica tempi del warm up, Quartararo il più veloce (Di domenica 27 settembre 2020) I risultati del warm up del Gran Premio della Catalogna, valevole per l’ottavo appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. Nella prova pre-gara sul circuito di Montmelò il più veloce è Fabio Quartararo, che precede Takaaki Nakagami e Valentino Rossi. Ottima prova del Dottore, che precede il pole-man Franco Morbidelli e Cal Crutchlow. Settimo Maverick Vinales, mentre Andrea Dovizioso non va oltre il quattordicesimo tempo. warm-up Gran Premio Catalogna 2020 – La classifica tempi 1° Quartararo 2° Nakagami 3° Rossi 4° Morbidelli 5° Crutchlow 6° Mir 7° Vinales 8° Zarco 9° Bagnaia 10° Aleix ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Idelup del Gran Premio della, valevole per l’ottavo appuntamento del Mondialedi. Nella prova pre-gara sul circuito di Montmelò il piùè Fabio, che precede Takaaki Nakagami e Valentino Rossi. Ottima prova del Dottore, che precede il pole-man Franco Morbidelli e Cal Crutchlow. Settimo Maverick Vinales, mentre Andrea Dovizioso non va oltre il quattordicesimo tempo.-up Gran Premio– La1°2° Nakagami 3° Rossi 4° Morbidelli 5° Crutchlow 6° Mir 7° Vinales 8° Zarco 9° Bagnaia 10° Aleix ...

