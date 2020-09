Massimo Lopez | chi è | età | curiosità | vita privata e carriera

Leggi su chenews

(Di domenica 27 settembre 2020) Scopriamo ancora una volta chi è, uno degli attori più amati del teatro e della tv italiana:e social.: uno tra gli attori più amati in teatro e anche dal pubblico televisivo. Peronaggio eccentrico e poliedrico che deve parte del suo successo al famoso ‘Trio’ con Tullio Solenghi e la compianta Anna Marchesini.è nato ad Ascoli Piceno l’11 gennaio del 1952, ha dunque 68 anni. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo li muove al Teatro Stabile di Genova. Inizia a interpretare ruoli comici in “Amleto in trattoria” di Achille Campanile ed è protagonista in “Non ci ha fatto effetto ...