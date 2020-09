Lockdown in Avvento, la Francia vuole salvare il Natale (Di domenica 27 settembre 2020) Lockdown nelle tre settimane prima di Natale per poter festeggiare senza problemi: è la nuova proposta che arriva dalla Francia Quasi quindicimila nuovi contagi e 39 morti nelle ultime 24 ore. La Francia riscopre il terrore Coronavirus e teme che da qui a fine anno p’ossa andare sempre peggio. E allora come fare per salvare … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 27 settembre 2020)nelle tre settimane prima diper poter festeggiare senza problemi: è la nuova proposta che arriva dallaQuasi quindicimila nuovi contagi e 39 morti nelle ultime 24 ore. Lariscopre il terrore Coronavirus e teme che da qui a fine anno p’ossa andare sempre peggio. E allora come fare per… L'articolo proviene da .

