Inter, Ausilio: “Skriniar non si muove, è incedibile. Kantè? Ecco come stanno davvero le cose” (Di domenica 27 settembre 2020) Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio fa il punto sul calciomercato.Inter-Fiorentina, Commisso: “Ribery fenomenale, quest’anno faremo rumore. Chiesa? Il mercato non è ancora finito”Nel post partita del match vinto dai nerazzurri con il parziale di 4-3 contro la Fiorentina, il direttore sportivo dei padroni di casa è stato Intervistato ai microfoni di DAZN. Le tematiche affrontate durante il suo Intervento sono state molteplici, su tutte però quella legata alle voci di mercato delle ultimissime settimane che vedrebbero Milan Skriniar fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte e della stessa società, e quindi vicino ad una possibile cessione visto anche il forte Interesse del Tottenham: "Posso ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020) Il direttore sportivo dell'Pierofa il punto sul calciomercato.-Fiorentina, Commisso: “Ribery fenomenale, quest’anno faremo rumore. Chiesa? Il mercato non è ancora finito”Nel post partita del match vinto dai nerazzurri con il parziale di 4-3 contro la Fiorentina, il direttore sportivo dei padroni di casa è statovistato ai microfoni di DAZN. Le tematiche affrontate durante il suovento sono state molteplici, su tutte però quella legata alle voci di mercato delle ultimissime settimane che vedrebbero Milan Skriniar fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte e della stessa società, e quindi vicino ad una possibile cessione visto anche il forteesse del Tottenham: "Posso ...

