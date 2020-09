Gasparri | “Tridico e i grillini sono la vera casta super pagata”

Leggi su dire

(Di domenica 27 settembre 2020) ROMA – "Tagli per gli altri aumenti per i grillini. Non contento della figuraccia fatta, Tridico insiste nella difesa dei suoi errori con una lettera a un giornale. La verita' e' che si e' piu' che raddoppiato lo stipendio in un momento assolutamente inopportuno. La verita' e' che lui e' un grillino di quelli che hanno fatto i finti moralizzatori urlando 'onesta', onesta" e appena possono bramano la maggiore quantita' possibile di soldi pubblici con procedure comunque discutibili. La verita' e' che e' dovuto intervenire il collegio sindacale interno dell'Inps per evitare che gli arretrati fossero ancora piu' cospicui. La verita' e' che l'aumento decorre dall'aprile scorso e che quindi a Tridico saranno assegnati soldi anche per i mesi precedenti, e in italiano questi si chiamano arretrati. La verita' e' che la gestione di Tridico e' fallimentare ed ha lasciato centinaia di migliaia di italiani in attesa della cassa integrazione e di altri provvedimenti. La verita' e' che Tridico se ne deve andare. La verita' e' che lui e i grillini sono degli ipocriti che hanno fatto demagogia contro le caste e sono diventati la vera e super pagata casta, come dimostrano gli sperperi di Di Maio e altri per i loro apparati personali". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.